12 декабря 2025, 19:09

Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Харькове, где в результате ДТП тяжело травмирована 25-летняя девушка

12 декабря 2025, 19:09
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция Харькова разыскивает свидетелей ДТП, в котором 25-летняя девушка получила тяжелые травмы после наезда автомобиля

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харькове полиция разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 11 декабря. Около 18:00 на проспекте Льва Ландау, возле дома №58, автомобиль Nissan Leaf наехал на пешехода. В результате наезда 25-летняя девушка получила тяжелые травмы.

Автомобиль сбил пешехода

В настоящее время следователи проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту ДТП. Правоохранители уточняют обстоятельства случившегося и устанавливают всех очевидцев.

Место ДТП на проспекте Льва Ландау

Полиция призывает свидетелей и лиц, которые могут предоставить любую информацию об аварии, обращаться по телефону 066-23-00-745. Можно лично прийти в кабинет №3 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции Харьковской области по адресу: ул. Николая Хвылевого, 22, г. Харьков.

Информация от свидетелей поможет следствию установить обстоятельства ДТП и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, вблизи села Цыгановка в Синельниковском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ 2110 и грузовика МАЗ - 39-летний водитель остался зажатым в изувеченном салоне после столкновения.

