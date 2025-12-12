Фото: Днепропетровская ОВА

В нескольких громадах Никопольщины зафиксированы обстрелы и атаки FPV-дронов, которые привели к повреждениям зданий и инфраструктуры

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Никопольском районе и ряде близлежащих громад – Марганецкой, Красногригоровской, Покровской и Мировской – зафиксированы обстрелы из тяжелой артиллерии и FPV-дронов российских войск. В результате атак произошло несколько возгораний. Поврежден пятиэтажный жилой дом, два частных дома, предприятие и солнечные панели. Также уничтожен один автомобиль.

Последствия обстрелов в Никопольском районе

В Синельниковском районе, в Покровской громаде, при обстреле повреждены жилые дома местных жителей. Российские войска применили кассетные авиационные бомбы.

В Зеленодольской громаде Криворожья враг направил FPV-дрон по учебному учреждению. Из-за этого были повреждены окна и фасад здания.

Повреждены жилые дома и предприятия

Вопреки разрушениям, во всех случаях обошлось без пострадавших среди населения. Местные службы оперативно реагировали на последствия атак, ликвидируя возгорание и обеспечивая безопасность граждан.

Ранее сообщалось, российская армия атаковала турецкое судно возле Одессы, в результате чего оно загорелось.