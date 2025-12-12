17:43  12 декабря
15:33  12 декабря
15:11  12 декабря
12 декабря 2025, 18:58

РФ ударила по спортивной школе в Шостке Сумской области: ГСЧС обнародовала кадры ликвидации последствий атаки

12 декабря 2025, 18:58
Фото: из видео/ГСЧС Сумщины
В Шостке во время обстрела российскими войсками загорелась спортивная школа, все дети и тренера успели эвакуироваться

Об этом сообщает Общественное и ДСНС Сумской области, передает RegioNews.

Днем 12 декабря Шостка подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. Городской голова Николай Нога подтвердил, что удар пришелся на спортивную школу, где в это время проходили тренировки детей. По сообщению главы ОВА Олега Григорова, атаковали школу ударные беспилотники. В результате нападения в здании возник пожар.

Все дети и тренера были оперативно эвакуированы в безопасное место. Предварительно пострадавших среди них нет. Тренер Лилия Трофименко рассказала, что дети во время взрыва находились в зале на первом этаже под батутом, что позволило избежать травм. После эвакуации все личные вещи также удалось вовремя забрать.

Местные жители описывают момент атаки как страшный и непредсказуемый. Свидетели видели два беспилотника, второй из которых сначала не разорвался. Фасад спортивной школы обгорел, а на деревьях рядом остались куски кровли. Жители, среди которых Наталья Чайка и Ольга Новик, рассказывают о шоке и панике среди оказавшихся рядом людей.

Это не первый удар по спорткомплексу. В ночь на 8 августа российские войска атаковали Шостку тремя беспилотниками, повредив здание школы и 14 соседних многоэтажных дома. Сегодня в городе были разрушен объект инфраструктуры и три многоэтажных дома – пятиэтажный и два девятиэтажных. Для фиксации последствий удара и приема заявлений от владельцев жилья с 16.00 12 декабря и с 8.00 13 декабря на базе школы №1 будет работать специальный штаб, сообщил городской голова.

Ранее сообщалось о массированных обстрелах четырех громад Никопольского района, где враг применил тяжелую артиллерию и FPV-дроны – повреждены жилые дома, предприятие, солнечные панели и уничтожен автомобиль.

ГСЧС Сумская область Шостка спортивная школа спортивный комплекс БПЛА атака разрушения
12 декабря 2025, 18:58
12 декабря 2025
