На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією

Прикордонники Чопського загону затримали на вантажному залізничному пункті пропуску «Саловка» чоловіка, який у темряві рухався коліями у напрямку України

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Затриманий не мав документів і майже не мав речей. Він представився громадянином Угорщини та заявив, що працює зварювальником.

За його словами, він прибув до прикордонного села Еперешке нібито для працевлаштування, але, пересуваючись місцевістю, втратив орієнтацію і випадково опинився на залізничній колії, прямувавши в бік України.

Правопорушника затримали для встановлення особи та складання адміністративно-процесуальних документів. Його притягнуть до відповідальності за незаконний перетин державного кордону за ч.1 ст.204-1 КУпАП.

Як повідомлялось, на початку грудня двох жителів Закарпаття затримали за переправлення осіб через кордон. Свої "послуги" вони оцінили у 7 тисяч доларів США.