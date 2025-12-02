13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
13:13  02 декабря
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 18:49

Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска на Закарпатье

02 декабря 2025, 18:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Продолжаются временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"С 02 декабря 2025 года продолжаются временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией"", - говорится в сообщении.

В будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет приостанавливаться.

Пешеходное сообщение остается без ограничений.

Пограничники напоминают, что эти ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса и, предварительно, будут продолжаться около 22 суток.

Напомним, в Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаумы и скрылся в Венгрии. Инцидент произошел в конце октября в пункте пропуска "Великая Паладь-Надьгодош" в зоне Мукачевского пограничного отряда.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Пункты пропуска граница Румыния Закарпатье ГПСУ
Двое жителей Закарпатья задержаны за переправку лиц через границу
02 декабря 2025, 14:33
Вспышка гепатита А на Закарпатье: родители отказываются от прививок
02 декабря 2025, 09:22
Судья в Закарпатье задержан на взятке в 1300 долларов за отмену ареста
01 декабря 2025, 18:35
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Каменском мужчина задушил сожительницу и пытался выдать ее смерть за несчастный случай
02 декабря 2025, 20:05
США прекратили финансовую поддержку Украины, – Трамп
02 декабря 2025, 19:51
Фермеры теряют из-за снижения закупочных цен на свиней, в то время как цены на свинину не падают
02 декабря 2025, 19:46
Уже завтра стартует программа: украинцы получат бесплатные билеты на поезд на 3000 км
02 декабря 2025, 19:25
Жилищные ваучеры для переселенцев: Минразвития предоставило дополнительные разъяснения
02 декабря 2025, 19:21
В Украине признают неспособность отвоевывать оккупированные территории
02 декабря 2025, 19:14
Bloomberg: Украина повредила главный маршрут для экспорта казахстанской нефти
02 декабря 2025, 19:13
Во Львове установили новогоднюю елку: праздничное открытие уже в эту пятницу - видео
02 декабря 2025, 19:10
В Киеве на Оболони при пожаре погиб житель квартиры на 8 этаже
02 декабря 2025, 19:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »