Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска на Закарпатье
Продолжаются временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"С 02 декабря 2025 года продолжаются временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией"", - говорится в сообщении.
В будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет приостанавливаться.
Пешеходное сообщение остается без ограничений.
Пограничники напоминают, что эти ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса и, предварительно, будут продолжаться около 22 суток.
