Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска на Закарпатье

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"С 02 декабря 2025 года продолжаются временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией"", - говорится в сообщении.

В будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет приостанавливаться.

Пешеходное сообщение остается без ограничений.

Пограничники напоминают, что эти ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса и, предварительно, будут продолжаться около 22 суток.

Напомним, в Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаумы и скрылся в Венгрии. Инцидент произошел в конце октября в пункте пропуска "Великая Паладь-Надьгодош" в зоне Мукачевского пограничного отряда.