03 грудня 2025, 17:31

На Закарпатті прикордонники затримали 29-річного чоловіка, який намагався переплисти Тису і потрапити до Румунії

03 грудня 2025, 17:31
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Закарпатській області прикордонники затримали порушника кордону та його переправника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, спершу прикордонники за 5 метрів до державного кордону затримав 29-річного жителя Запорізької області, який намагався подолати річку Тиса та потрапити до Румунії.

Змерзлого "плавця", який ледь не загинув від переохолодження, прикордонники доставили до підрозділу. Чоловік зізнався, що скористався послугами переправника з Закарпаття, який доставив його у прикордоння. Протягом двох днів житель Запорізької області переховувався у приватному помешканні, а потім вирушив за вказаним маршрутом через річку.

За "послуги" він заплатив переправнику 11 000 доларів США.

Втікачу загрожує штраф, тоді як організатору незаконної схеми – позбавлення волі.

Як повідомлялось, на початку грудня двох жителів Закарпаття затримали за переправлення осіб через кордон. Свої "послуги" вони оцінили у 7 тисяч доларів США.

Закарпаття ДПСУ втеча за кордон Руминія Тиса
