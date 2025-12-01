18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
01 декабря 2025, 18:35

Судья в Закарпатье задержан на взятке в 1300 долларов за отмену ареста

01 декабря 2025, 18:35
Фото: Национальная полиция Украины
В Закарпатье судью районного суда задержали за получение взятки во время рассмотрения дела об аресте древесины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Закарпатье сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с детективами Львовского территориального управления НАБУ разоблачили судью Воловецкого районного суда во взяточничестве. Правоохранители действовали в рамках уголовного производства, открытого по фактам извлечения неправомерной выгоды.

Согласно данным следствия, судья должен был принять решение об отмене ареста на древесину породы "Дуб". Во время проведения следственных мероприятий оперативники и детективы задержали фигуранта в процессуальном порядке и изъяли 1300 долларов, которые, по версии следствия, были переданы как взятка.

Изъято 1300 долларов взятки

Подозрение судьи объявили по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий уголовную ответственность за извлечение неправомерной выгоды. Действия правоохранителей проводились при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Решается вопрос об избрании судье меры пресечения. Следствие продолжается, правоохранители проверяют обстоятельства дела и возможное участие других лиц в коррупционных схемах.

Напомним, во Львове правоохранители в помещении больницы задержали врача после получения $2000 за положительное решение о продлении пациенту третьей группы инвалидности и установлении более высокого процента потери трудоспособности.

01 декабря 2025
