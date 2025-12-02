Прикордонники попередили про обмеження руху на одному із пунктів пропуску на Закарпатті

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"З 02 грудня 2025 року продовжуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй"", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в будні дні (понеділок–п’ятниця) з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися.

Пішохідне сполучення залишається без обмежень.

Прикордонники нагадують, що ці обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса і, попередньо, триватимуть близько 22 діб.

