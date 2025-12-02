13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 18:49

Прикордонники попередили про обмеження руху на одному із пунктів пропуску на Закарпатті

02 грудня 2025, 18:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Тривають тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"З 02 грудня 2025 року продовжуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй"", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в будні дні (понеділок–п’ятниця) з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися.

Пішохідне сполучення залишається без обмежень.

Прикордонники нагадують, що ці обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса і, попередньо, триватимуть близько 22 діб.

Нагадаємо, на Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбауми та втік до Угорщини. Інцидент стався наприкінці жовтня в пункті пропуску "Велика Паладь-Надьгодош" у зоні Мукачівського прикордонного загону.

01 грудня 2025
07 серпня 2025
