Прикордонники попередили про обмеження руху на одному із пунктів пропуску на Закарпатті
Тривають тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"З 02 грудня 2025 року продовжуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй"", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в будні дні (понеділок–п’ятниця) з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися.
Пішохідне сполучення залишається без обмежень.
Прикордонники нагадують, що ці обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса і, попередньо, триватимуть близько 22 діб.
Нагадаємо, на Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбауми та втік до Угорщини. Інцидент стався наприкінці жовтня в пункті пропуску "Велика Паладь-Надьгодош" у зоні Мукачівського прикордонного загону.