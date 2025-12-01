18:59  01 грудня
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
16:56  01 грудня
У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
01 грудня 2025, 18:35

Суддя на Закарпатті затриманий на хабарі у 1300 доларів за скасування арешту

01 грудня 2025, 18:35
Фото: Національна поліція України
На Закарпатті суддю районного суду затримали за отримання хабаря під час розгляду справи про арешт деревини

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На Закарпатті співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з детективами Львівського територіального управління НАБУ викрили суддю Воловецького районного суду у хабарництві. Правоохоронці діяли у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами отримання неправомірної вигоди.

За даними слідства, суддя мав ухвалити рішення щодо скасування арешту на деревину породи "Дуб". Під час проведення слідчих заходів оперативники та детективи затримали фігуранта у процесуальному порядку та вилучили 1300 доларів, які, за версією слідства, були передані як хабар.

Вилучено 1300 доларів хабаря

Підозру судді оголосили за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за одержання неправомірної вигоди. Дії правоохоронців відбувалися за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Наразі вирішується питання щодо обрання судді запобіжного заходу. Слідство триває, правоохоронці перевіряють обставини справи та можливу участь інших осіб у корупційних схемах.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці в приміщенні лікарні затримали лікарку після отримання $2000 за позитивне рішення щодо продовження пацієнту третьої групи інвалідності та встановлення вищого відсотка втрати працездатності.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
