Фото: Національна поліція України

На Закарпатті суддю районного суду затримали за отримання хабаря під час розгляду справи про арешт деревини

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На Закарпатті співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з детективами Львівського територіального управління НАБУ викрили суддю Воловецького районного суду у хабарництві. Правоохоронці діяли у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами отримання неправомірної вигоди.

За даними слідства, суддя мав ухвалити рішення щодо скасування арешту на деревину породи "Дуб". Під час проведення слідчих заходів оперативники та детективи затримали фігуранта у процесуальному порядку та вилучили 1300 доларів, які, за версією слідства, були передані як хабар.

Вилучено 1300 доларів хабаря

Підозру судді оголосили за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за одержання неправомірної вигоди. Дії правоохоронців відбувалися за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Наразі вирішується питання щодо обрання судді запобіжного заходу. Слідство триває, правоохоронці перевіряють обставини справи та можливу участь інших осіб у корупційних схемах.

