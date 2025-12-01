Уночі камери спостереження прикордонників Закарпаття зафіксували несподіваного відвідувача

фото: ДПСУ

На Закарпатті камери спостереження прикордонників відділу «Тячів» зафіксували борсука – тварину, яку на кордоні зустрічають не часто

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Уважно оглянув місцевість, кілька секунд "позував" перед камерою та спокійно рушив далі своїми стежками – справжній інспектор!", – повідомили прикордонники.

