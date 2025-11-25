На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
Правоохоронці Закарпаття викрили черговий канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
На околиці села Яноші правоохоронці, за підтримки прикордонників та спецпризначенців, зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє його співробітників – 42-річний та 58-річний жителі Львова – везли до кордону з Угорщиною чоловіка призовного віку.
Послуги переправлення клієнта за кордон організатори оцінили у 16 500 доларів США. Частину цих коштів віп-пасажир, якого вони запевнили у безперешкодному перетинанні кордону, встиг передати, решту – повинен був сплатити у випадку потрапляння за кордон.
Як повідомлялось, днями на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які у супроводі провідника намагалися незаконно потрапити в Румунію.