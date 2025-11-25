На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

На околиці села Яноші правоохоронці, за підтримки прикордонників та спецпризначенців, зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє його співробітників – 42-річний та 58-річний жителі Львова – везли до кордону з Угорщиною чоловіка призовного віку.

Послуги переправлення клієнта за кордон організатори оцінили у 16 500 доларів США. Частину цих коштів віп-пасажир, якого вони запевнили у безперешкодному перетинанні кордону, встиг передати, решту – повинен був сплатити у випадку потрапляння за кордон.

