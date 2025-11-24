Фото: Телеграмм/Виталий Глагола

Пассажиры поезда "Сянки-Ужгород" жалуются на холод и снег в вагонах, а также проблемы с отоплением во время продолжительного путешествия

Об этом пишет журналист Виталий Глагола в Телеграмм-канале, передает RegioNews.

Пассажиры пригородного поезда №6541/6542, курсирующего между Сянками и Ужгородом, жалуются на критические условия перевозки. В вагонах холодно, туда попадает снег, а отопление либо совсем не работает, либо включают только после продолжительных скандалов.

Поездом каждый день пользуются люди, работающие в Ужгороде. Путешествие в одну сторону занимает более трех часов, что делает пребывание в вагонах еще более сложным и дискомфортным.

Проблема существует уже некоторое время, однако после многочисленных публикаций в соцсетях ситуация получила огласку. Сейчас пассажиры ждут реакции Львовской "Укрзализныци". По информации, с маршрута убрали сразу три дополнительных рейса, оставив только один поезд утром и вечером.

Кроме того, QR-коды для отправки отзывов в вагонах повреждены, что затрудняет передачу пассажирских жалоб. Пока неизвестно, когда железная дорога предоставит официальный комментарий и какие шаги будут предприняты для устранения проблем.

