19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
14:35  24 ноября
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
13:11  24 ноября
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
24 ноября 2025, 19:45

Пассажиры поезда на западе Украины жалуются на снег, холод и отсутствие отопления в вагонах

24 ноября 2025, 19:45
Фото: Телеграмм/Виталий Глагола
Пассажиры поезда "Сянки-Ужгород" жалуются на холод и снег в вагонах, а также проблемы с отоплением во время продолжительного путешествия

Об этом пишет журналист Виталий Глагола в Телеграмм-канале, передает RegioNews.

Пассажиры пригородного поезда №6541/6542, курсирующего между Сянками и Ужгородом, жалуются на критические условия перевозки. В вагонах холодно, туда попадает снег, а отопление либо совсем не работает, либо включают только после продолжительных скандалов.

Поездом каждый день пользуются люди, работающие в Ужгороде. Путешествие в одну сторону занимает более трех часов, что делает пребывание в вагонах еще более сложным и дискомфортным.

Проблема существует уже некоторое время, однако после многочисленных публикаций в соцсетях ситуация получила огласку. Сейчас пассажиры ждут реакции Львовской "Укрзализныци". По информации, с маршрута убрали сразу три дополнительных рейса, оставив только один поезд утром и вечером.

Кроме того, QR-коды для отправки отзывов в вагонах повреждены, что затрудняет передачу пассажирских жалоб. Пока неизвестно, когда железная дорога предоставит официальный комментарий и какие шаги будут предприняты для устранения проблем.

Напомним, трагический инцидент произошел на одном из инфраструктурных объектов "Укрзализныци", где во время дежурства погиб стрелок военизированной охраны в результате удара российского беспилотника.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
07 августа 2025
