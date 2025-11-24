Фото: полиция

Происшествие случилось в воскресенье, 23 ноября, около 17:30 на железнодорожной станции Мигаево в Раздельнянском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местная жительница попала под колеса грузового поезда, когда переходила колеи при его приближении. По словам машиниста, заметив женщину, он применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. К сожалению, 48-летняя женщина погибла на месте.

Точная причина смерти будет установлена по результату судмедэкспертизы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 20 ноября в Одесской области грузовой поезд сбил насмерть женщину с козой. Женщина выбежала на колею, чтобы поймать сбежавшее от нее животное.