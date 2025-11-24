Фото: Телеграм/Віталій Глагола

Пасажири поїзда "Сянки-Ужгород" скаржаться на холод і сніг у вагонах та проблеми з опаленням під час тривалої подорожі

Про це пише журналіст Віталій Глагола в Телеграм-каналі, передає RegioNews.

Пасажири приміського поїзда №6541/6542, що курсує між Сянками та Ужгородом, скаржаться на критичні умови перевезення. У вагонах холодно, туди потрапляє сніг, а опалення або зовсім не працює, або вмикають лише після тривалих скандалів.

Поїздом щодня користуються люди, які працюють в Ужгороді. Подорож у один бік займає понад три години, що робить перебування у вагонах ще більш складним та дискомфортним.

Проблема існує вже деякий час, але після численних публікацій у соцмережах ситуація набула розголосу. Зараз пасажири чекають реакції Львівської Укрзалізниці. За інформацією, з маршруту прибрали одразу три додаткові рейси, залишивши лише один потяг вранці та ввечері.

Крім того, QR-коди для залишення відгуків у вагонах пошкоджені, що ускладнює передачу пасажирських скарг. Поки що невідомо, коли залізниця надасть офіційний коментар і які кроки буде вжито для усунення проблем.

