21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
24 листопада 2025, 19:45

Пасажири поїзда на заході України скаржаться на сніг, холод та відсутність опалення в вагонах

24 листопада 2025, 19:45
Фото: Телеграм/Віталій Глагола
Пасажири поїзда "Сянки-Ужгород" скаржаться на холод і сніг у вагонах та проблеми з опаленням під час тривалої подорожі

Про це пише журналіст Віталій Глагола в Телеграм-каналі, передає RegioNews.

Пасажири приміського поїзда №6541/6542, що курсує між Сянками та Ужгородом, скаржаться на критичні умови перевезення. У вагонах холодно, туди потрапляє сніг, а опалення або зовсім не працює, або вмикають лише після тривалих скандалів.

Поїздом щодня користуються люди, які працюють в Ужгороді. Подорож у один бік займає понад три години, що робить перебування у вагонах ще більш складним та дискомфортним.

Проблема існує вже деякий час, але після численних публікацій у соцмережах ситуація набула розголосу. Зараз пасажири чекають реакції Львівської Укрзалізниці. За інформацією, з маршруту прибрали одразу три додаткові рейси, залишивши лише один потяг вранці та ввечері.

Крім того, QR-коди для залишення відгуків у вагонах пошкоджені, що ускладнює передачу пасажирських скарг. Поки що невідомо, коли залізниця надасть офіційний коментар і які кроки буде вжито для усунення проблем.

Нагадаємо, трагічний інцидент стався на одному з інфраструктурних об'єктів "Укрзалізниці", де під час чергування загинув стрілець воєнізованої охорони внаслідок удару російського безпілотника.

Укрзализныця поїзд вагони проблеми опалення холод у вагонах
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
