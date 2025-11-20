17:17  20 ноября
В Виннице загорелся генератор возле магазина
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 19:40

На Днепропетровщине поезд насмерть сбил человека

20 ноября 2025, 19:40
Фото: Телеграмм/ХДнепр
В Деевке произошло смертельное столкновение человека с поездом, правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии

Об этом очевидцы сообщили в местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В населенном пункте Деевка произошла смертельная железнодорожная авария. Человек попал под поезд и погиб на месте происшествия. Информация о личности пострадавшего в настоящее время уточняется.

На место происшествия прибыли спасательные службы и правоохранители. Они организовали охрану места происшествия и начали фиксировать обстоятельства трагедии. Предварительно устанавливаются причины инцидента и возможные факторы, приведшие к несчастному случаю.

Железнодорожное сообщение на этом участке было временно ограничено. Ведется следствие по выяснению всех деталей происшествия и установлению ответственности.

Правоохранительные органы призывают свидетелей сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании, и соблюдать правила безопасности на железнодорожных переездах.

Ранее сообщалось, в Одессе поезд насмерть сбил 75-летнюю женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте и проигнорировала сигналы машиниста – даже экстренное торможение не спасло пенсионерку от роковых травм.

поезд железная дорога спасатели наезд Днепр Днепропетровская область гибель мужчина
