Фото: Телеграмм/ХДнепр

В Деевке произошло смертельное столкновение человека с поездом, правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии

Об этом очевидцы сообщили в местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В населенном пункте Деевка произошла смертельная железнодорожная авария. Человек попал под поезд и погиб на месте происшествия. Информация о личности пострадавшего в настоящее время уточняется.

На место происшествия прибыли спасательные службы и правоохранители. Они организовали охрану места происшествия и начали фиксировать обстоятельства трагедии. Предварительно устанавливаются причины инцидента и возможные факторы, приведшие к несчастному случаю.

Железнодорожное сообщение на этом участке было временно ограничено. Ведется следствие по выяснению всех деталей происшествия и установлению ответственности.

Правоохранительные органы призывают свидетелей сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании, и соблюдать правила безопасности на железнодорожных переездах.

