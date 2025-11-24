21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
24 листопада 2025, 16:50

На Закарпатті затримали трьох чоловіків, які у супроводі провідника намагалися незаконно потрапити в Румунію

24 листопада 2025, 16:50
фото: ДПСУ
Прикордонники спільно зі співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону затримали групу чоловіків, які намагались втекти до ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Рух чотирьох невідомих осіб зафіксував технічний засіб дистанційного моніторингу. На затримання правопорушників негайно висунулась група реагування.

Сміливці спробували втекти, але після попереджувальних пострілів вгору, прикордонники їх зупинили.

Затриманими виявилися жителі Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської та Закарпатської областей. Їх супроводжував 19-річний закарпатець. Кожен із чоловіків заплатив йому по 1000 доларів.

Стосовно порушників складено протоколи про адмінправопорушення, їм загрожує штраф. Водночас молодому пере правнику загрожує чималий термін позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали двох чоловіків, які заплатили $21 тис., щоб втекти до Угорщини. Затриманими виявилися жителі Київщини та Вінниччини.

Закарпаття ДПСУ втеча за кордон Руминія корупційна схема
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
