На Закарпатті затримали трьох чоловіків, які у супроводі провідника намагалися незаконно потрапити в Румунію

фото: ДПСУ

Прикордонники спільно зі співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону затримали групу чоловіків, які намагались втекти до ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Рух чотирьох невідомих осіб зафіксував технічний засіб дистанційного моніторингу. На затримання правопорушників негайно висунулась група реагування.

Сміливці спробували втекти, але після попереджувальних пострілів вгору, прикордонники їх зупинили.

Затриманими виявилися жителі Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської та Закарпатської областей. Їх супроводжував 19-річний закарпатець. Кожен із чоловіків заплатив йому по 1000 доларів.

Стосовно порушників складено протоколи про адмінправопорушення, їм загрожує штраф. Водночас молодому пере правнику загрожує чималий термін позбавлення волі.

