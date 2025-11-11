11:27  11 ноября
На Сумщине в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
11 ноября 2025, 14:11

На Закарпатье пограничники разоблачили злоумышленников, которые за $30 тысяч пытались переправить мужчин за границу

11 ноября 2025, 14:11
фото: ГПСУ
Пограничники разоблачили группу лиц, пытавшихся переправить в Румынию мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Сотрудники Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками других правоохранительных органов разоблачили дельцов, которые пытались переправить в Румынию троих мужчин – 54-летнего жителя Кривого Рога, 24-летнего жителя Ивано-Франковска и 27-летнего жителя Киева.

В общей сложности за совершение незаконной сделки дельцы рассчитывали получить от своих клиентов 30 000 долларов США.

Все пять переправщиков задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины в суде, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

Их клиентам грозит штраф и поездка в местный ТЦК.

Как сообщалось, в начале ноября в Закарпатской области был задержан киевлянин, который пытался незаконно переправить через границу жителя Ужгорода. Свои услуги злоумышленник оценил в 7500 долларов.

Член НКРЭКУ и эксчиновник "Энергоатома" Пушкарь бежал из Украины вслед за Миндичем – нардеп
11 ноября 2025, 15:11
Надо учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет
11 ноября 2025, 14:50
Искал "легкого заработка": в Черниговской области осудили агента РФ, который шпионил за украинскими военными
11 ноября 2025, 14:45
Суд над российским командиром Дудуевым в Харькове: детали дела
11 ноября 2025, 14:29
В Запорожье разоблачили преступную группу, зарабатывавшую на переправке военнослужащих за границу
11 ноября 2025, 14:24
НАБУ объявило подозрение Миндичу: в чем его обвиняют
11 ноября 2025, 13:55
Правительственный кризис: что будет дальше
11 ноября 2025, 13:49
В Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса
11 ноября 2025, 13:49
