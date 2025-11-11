На Закарпатье пограничники разоблачили злоумышленников, которые за $30 тысяч пытались переправить мужчин за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Сотрудники Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками других правоохранительных органов разоблачили дельцов, которые пытались переправить в Румынию троих мужчин – 54-летнего жителя Кривого Рога, 24-летнего жителя Ивано-Франковска и 27-летнего жителя Киева.

В общей сложности за совершение незаконной сделки дельцы рассчитывали получить от своих клиентов 30 000 долларов США.

Все пять переправщиков задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины в суде, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

Их клиентам грозит штраф и поездка в местный ТЦК.

Как сообщалось, в начале ноября в Закарпатской области был задержан киевлянин, который пытался незаконно переправить через границу жителя Ужгорода. Свои услуги злоумышленник оценил в 7500 долларов.