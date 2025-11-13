Фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Рух невідомих осіб зафіксували за допомогою безпілотника. На затримання ймовірних порушників вислали групу реагування.

Коли чоловіки помітили прикордонників, вони намагалися втекти, але їхнє пересування продовжували відстежувати дроном. Порушників затримали в адміністративному порядку та доставили до прикордонного підрозділу.

Затримані – троє жителів Дніпропетровської області: двоє 45-річних братів-близнюків та їхній 44-річний знайомий. Під час опитування вони повідомили, що планували потрапити до Чехії.

Після встановлення всіх обставин правопорушення чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники викрили зловмисників, які за $30 тисяч намагались переправити чоловіків за кордон. Фігурантам загрожує від 7 до 9 років тюрми.