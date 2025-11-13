07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
00:30  13 листопада
Солістка KAZKA Олександра Заріцька розповіла про батька-військового
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 09:29

На Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною затримали групу втікачів

13 листопада 2025, 09:29
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники зупинили спробу незаконного перетину держкордону поблизу села Кам’яниця Ужгородського району

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Рух невідомих осіб зафіксували за допомогою безпілотника. На затримання ймовірних порушників вислали групу реагування.

Коли чоловіки помітили прикордонників, вони намагалися втекти, але їхнє пересування продовжували відстежувати дроном. Порушників затримали в адміністративному порядку та доставили до прикордонного підрозділу.

Затримані – троє жителів Дніпропетровської області: двоє 45-річних братів-близнюків та їхній 44-річний знайомий. Під час опитування вони повідомили, що планували потрапити до Чехії.

Після встановлення всіх обставин правопорушення чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники викрили зловмисників, які за $30 тисяч намагались переправити чоловіків за кордон. Фігурантам загрожує від 7 до 9 років тюрми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття втеча за кордон втеча від мобілізації прикордонники затримання ДПСУ
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Між кризою й шансом: як Україна може вийти з корупційного скандалу сильнішою
13 листопада 2025, 10:14
На Чернігівщині затримали 18-річного юнака за зґвалтування 13-річної дівчинки
13 листопада 2025, 09:56
Частина Корабельного району Херсона залишилася без світла через обстріли
13 листопада 2025, 09:54
На Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину російського безпілотника
13 листопада 2025, 09:49
У Києві накрили незаконне виробництво та збут алкоголю
13 листопада 2025, 09:38
Дружина Чернишова намагалася сховати документи щодо скандального будівництва маєтків
13 листопада 2025, 09:25
На Київщині легковик вилетів у кювет та врізався в дерево: троє постраждалих
13 листопада 2025, 09:20
Довіра під наглядом: позиція уряду Німеччини після корупційного скандалу в Україні
13 листопада 2025, 09:09
Максим Козицький може очолити Міністерство енергетики
13 листопада 2025, 09:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »