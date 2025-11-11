На Закарпатті прикордонники викрили зловмисників, які за $30 тисяч намагались переправити чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Прикордонники викрили групу осіб, які намагались переправити в Румунію чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Співробітникки Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками інших правоохоронних органів викрили ділків, які намагалися переправити в Румунію трьох чоловіків – 54-річного жителя Кривого Рогу, 24-річного жителя Івано-Франківська та 27-річного жителя Києва.

Загалом за здійснення незаконної оборудки ділки розраховували отримати від своїх клієнтів 30 000 доларів США.

Усіх п’ятьох переправників затримано в порядку статті 208 КПК України. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини у суді, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 9 років.

Їхнім клієнтам загрожує штраф і поїдка у місцевий ТЦК.

Як повідомлялось, на початку листопада у Закарпатській області затримали киянина, який намагався незаконно переправити через кордон жителя Ужгорода. Свої послуги зловмисник оцінив у 7500 доларів США.