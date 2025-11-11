11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 14:11

На Закарпатті прикордонники викрили зловмисників, які за $30 тисяч намагались переправити чоловіків за кордон

11 листопада 2025, 14:11
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники викрили групу осіб, які намагались переправити в Румунію чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Співробітникки Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками інших правоохоронних органів викрили ділків, які намагалися переправити в Румунію трьох чоловіків – 54-річного жителя Кривого Рогу, 24-річного жителя Івано-Франківська та 27-річного жителя Києва.

Загалом за здійснення незаконної оборудки ділки розраховували отримати від своїх клієнтів 30 000 доларів США.

Усіх п’ятьох переправників затримано в порядку статті 208 КПК України. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини у суді, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 9 років.

Їхнім клієнтам загрожує штраф і поїдка у місцевий ТЦК.

Як повідомлялось, на початку листопада у Закарпатській області затримали киянина, який намагався незаконно переправити через кордон жителя Ужгорода. Свої послуги зловмисник оцінив у 7500 доларів США.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття ДПСУ втеча за кордон корупційна схема відео Руминія
На Закарпатті бетонозмішувач з’їхав з дороги і перекинувся: водія діставали рятувальники
11 листопада 2025, 09:01
9 ударів ножем: на Закарпатті чоловік вбив власного сина
08 листопада 2025, 09:00
Мати знайшла сина мертвим: на Закарпатті чоловік вбив брата
06 листопада 2025, 21:50
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
НАБУ оголосило підозру Міндічу: в чому його звинувачують
11 листопада 2025, 13:55
Урядова криза: що буде далі
11 листопада 2025, 13:49
На Тернопільщині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса
11 листопада 2025, 13:49
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
11 листопада 2025, 13:34
У Києві чоловік через ревнощі напав з ножем на співмешканця дружини: що сталось
11 листопада 2025, 13:15
Корупція в енергетиці: НАБУ викрило керівника схеми у нових плівках
11 листопада 2025, 13:01
Галущенко співпрацює зі слідством – офіційна заява Мін'юсту
11 листопада 2025, 12:38
В Одесі затримали "товаришів", які вибивали з людей борги, яких не існувало
11 листопада 2025, 12:35
Росіяни заходять у Покровськ під покровом туману: у місті понад 300 окупантів
11 листопада 2025, 12:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »