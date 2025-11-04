На Закарпатье задержан киевлянин, пытавшийся незаконно переправить через границу жителя Ужгорода

фото: ГПСУ

Противоправную схему организовал 41-летний житель Киева. За 7500 долларов он обещал переправить из Украины в Румынию жителя Ужгорода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Незаконное пересечение границы планировали осуществить в районе населенного пункта Деловое. После оплаты "клиентом" первой части средств переправчик отвез закарпатца собственным автомобилем в Рахов, откуда должен был преодолеть определенное расстояние и дальше идти к границе в сопровождении проводника.

Мужчину задержали, когда он сбился с маршрута и заблудился в горах.

Во время обысков в автопереправщике нашли 30 патронов калибра 5,45 мм. Они вместе с транспортным средством были изъяты, а мужчина задержан.

Напомним, в конце октября в Закарпатье задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы.