16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 16:10

На Закарпатье задержан киевлянин, пытавшийся незаконно переправить через границу жителя Ужгорода

04 ноября 2025, 16:10
фото: ГПСУ
Противоправную схему организовал 41-летний житель Киева. За 7500 долларов он обещал переправить из Украины в Румынию жителя Ужгорода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Незаконное пересечение границы планировали осуществить в районе населенного пункта Деловое. После оплаты "клиентом" первой части средств переправчик отвез закарпатца собственным автомобилем в Рахов, откуда должен был преодолеть определенное расстояние и дальше идти к границе в сопровождении проводника.

Мужчину задержали, когда он сбился с маршрута и заблудился в горах.

Во время обысков в автопереправщике нашли 30 патронов калибра 5,45 мм. Они вместе с транспортным средством были изъяты, а мужчина задержан.

Напомним, в конце октября в Закарпатье задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы.

31 октября 2025
В Полтавской области "бизнесвумен" продавала военному справку за 6 тысяч долларов
04 ноября 2025, 18:15
Бил по разным частям тела: во Львове мужчина жестоко избил свою тещу во время ссоры
04 ноября 2025, 17:55
Сердце уже не билось: в Харьковской области медики спасли жизнь женщины
04 ноября 2025, 17:35
В Киеве обновили графики отключений света: появились новые ограничения для некоторых абонентов
04 ноября 2025, 17:27
В Тернопольской области многодетный отец подорвал себя гранатой после спора с женой
04 ноября 2025, 17:15
Зачем россиянам нужны летящие на 200 км КАБы: в ГУР дали ответ
04 ноября 2025, 17:05
В Ровенской области будут судить мужчину, который "заминировал" объект критической инфраструктуры ради шутки
04 ноября 2025, 16:51
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
04 ноября 2025, 16:25
НАТО выделит $60 млрд в помощь Украине в 2026 году: куда пойдут средства
04 ноября 2025, 16:23
07 августа 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
