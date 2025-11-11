На Закарпатье бетономешалка съехала с дороги и перевернулась: водителя доставали спасатели
ДТП произошло днем 10 ноября на автодороге М-24 в селе Гать Береговского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Водитель грузового автомобиля-бетоносмесителя Renault не справился с управлением и съехал в кювет. Из-за деформации кузова мужчина не мог самостоятельно выбраться из машины.
На место прибыли спасатели. С помощью гидравлического инструмента они разрезали элементы кузова и осторожно вызволили потерпевшего.
Мужчину передали медикам.
Спасатели также убрали обломки с проезжей части, восстановив нормальное движение транспорта.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
