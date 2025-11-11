Фото: ГСЧС

ДТП произошло днем 10 ноября на автодороге М-24 в селе Гать Береговского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Водитель грузового автомобиля-бетоносмесителя Renault не справился с управлением и съехал в кювет. Из-за деформации кузова мужчина не мог самостоятельно выбраться из машины.

На место прибыли спасатели. С помощью гидравлического инструмента они разрезали элементы кузова и осторожно вызволили потерпевшего.

Мужчину передали медикам.

Спасатели также убрали обломки с проезжей части, восстановив нормальное движение транспорта.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

