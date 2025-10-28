07:28  28 октября
28 октября 2025, 09:37

Наркоканал на Закарпатье: ежемесячно сбывали килограмм метамфетамина, разоблачены 12 человек

28 октября 2025, 09:37
Фото: Национальная полиция
Правоохранители Закарпатья разоблачили 12 членов организованной преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков и незаконной переправкой военнообязанных через государственную границу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Следствием установлено, что участники группировки ежемесячно сбывали около 1 кг метамфетамина, получая 2,5 млн грн незаконной прибыли.

Кроме того, они организовали схему незаконной переправки военнообязанных через реку Тиса в Тячевском районе в Румынию, взимая за услугу от 5 500 до 18 000 долларов за человека.

Организатором деятельности оказался 34-летний житель села Верхний Коропец Мукачевского района, который привлек еще 11 человек от 24 до 41 года.

Правоохранители провели 48 обысков по местам жительства фигурантов, в транспортных средствах и помещениях, где хранили наркотики.

Во время обысков изъято:

  • почти 1 кг наркотиков (рыночная стоимость – более 1,5 млн грн);
  • наличные деньги в нац. и иностранной валюте на сумму свыше 3,5 млн. грн;
  • радиоэлектронное устройство для обнаружения GPS-трекеров, средства наблюдения, блокнот с черновыми записями, электронные весы, zip-пакеты;
  • 10 автомобилей, более 30 мобильных телефонов;
  • пистолет, ружье, патроны, дымовую шашку и другие вещественные доказательства.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности.

Напомним, в Днепре правоохранители разоблачили 26-летнюю женщину и 29-летнего мужчину, организовавшего нарко-бизнес. Они искали клиентов через соцсети, а нелегальный товар посылали по почте или делали "закладки".

