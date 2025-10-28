Наркоканал на Закарпатті: щомісяця збували кілограм метамфетаміну, викрито 12 осіб

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Закарпаття викрили 12 членів організованої злочинної групи, які займалися збутом наркотиків та незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що учасники угруповання щомісяця збували близько 1 кг метамфетаміну, отримуючи приблизно 2,5 млн грн незаконного прибутку.

Крім того, вони організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через річку Тиса у Тячівському районі до Румунії, стягуючи за послугу від 5 500 до 18 000 доларів за особу.

Організатором діяльності виявився 34-річний мешканець села Верхній Коропець Мукачівського району, який залучив ще 11 осіб віком від 24 до 41 року.

Правоохоронці проведли 48 обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та приміщеннях, де зберігали наркотики.

Під час обшуків вилучено:

майже 1 кг наркотиків (ринкова вартість – понад 1,5 млн грн);

готівку у нац. та іноземній валюті на суму понад 3,5 млн грн;

радіоелектронний пристрій для виявлення GPS-трекерів, засоби спостереження, блокнот із чорновими записами, електронні ваги, zip-пакети;

10 автомобілів, понад 30 мобільних телефонів;

пістолет, рушницю, набої, димову шашку та інші речові докази.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили 26-річну жінку та 29-річного чоловіка, які організували нарко-бізнес. Вони шукали клієнтів через соцмережі, а нелегальний товар надсилали поштою або робили "закладки".