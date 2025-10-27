Фото: Государственная таможенная служба Украины

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Ужгород – Вышнее Немецкое", где во время контроля рейсового автобуса "Прага–Синевир" были обнаружены незадекларированные товары.

На границе изъяли 450 музыкальных пластинок

В грузовом отсеке и салоне автобуса таможенники обнаружили 450 новых виниловых пластинок известных мировых исполнителей. Их ориентировочная стоимость составляет около 15 000 евро или более 700 тысяч гривен, что значительно превышает разрешенную законом сумму для ввоза товаров без декларирования – до 500 евро на одного человека.

Стоимость коллекции составляет более 700 тысяч гривен

По факту недекларирования оформлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Изъятые пластинки остаются на хранении у таможенных органов до завершения расследования.

Ранее сообщалось, на украинско-словацкой границе таможенники остановили автомобиль со скрытыми сигаретами. Владелица авто, 43-летняя женщина из Ужгорода, пыталась перевезти почти 1,8 тысяч пачек, выбрав "зеленый коридор" для упрощенного прохождения контроля.