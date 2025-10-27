16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
27 октября 2025, 14:02

На границе со Словакией таможенники изъяли коллекцию виниловых пластинок стоимостью более 700 тыс. грн

27 октября 2025, 14:02
Фото: Государственная таможенная служба Украины
На украинско-словацкой границе таможенники предотвратили незаконный ввоз большой коллекции музыкальных пластинок

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Ужгород – Вышнее Немецкое", где во время контроля рейсового автобуса "Прага–Синевир" были обнаружены незадекларированные товары.

На границе изъяли 450 музыкальных пластинок

В грузовом отсеке и салоне автобуса таможенники обнаружили 450 новых виниловых пластинок известных мировых исполнителей. Их ориентировочная стоимость составляет около 15 000 евро или более 700 тысяч гривен, что значительно превышает разрешенную законом сумму для ввоза товаров без декларирования – до 500 евро на одного человека.

Стоимость коллекции составляет более 700 тысяч гривен

По факту недекларирования оформлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Изъятые пластинки остаются на хранении у таможенных органов до завершения расследования.

Ранее сообщалось, на украинско-словацкой границе таможенники остановили автомобиль со скрытыми сигаретами. Владелица авто, 43-летняя женщина из Ужгорода, пыталась перевезти почти 1,8 тысяч пачек, выбрав "зеленый коридор" для упрощенного прохождения контроля.

Закарпатье Ужгород таможня музыка контрабанда рейсовый автобус
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
07 августа 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
