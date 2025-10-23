На Закарпатье пограничники разоблачили контрабанду алкоголя и сигарет более чем на 2 млн грн
В Закарпатской области правоохранители прекратили незаконную деятельность дельцов, занимавшихся продажей контрафактных товаров
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Установлено, что группа лиц, действовавшая на территории Закарпатской области, наладила "бизнес" по производству и последующей реализации табачных изделий и алкоголя.
Во время проведения следственных действий стражи порядка изъяли около 7 тонн спиртосодержащей жидкости, 45 ящиков сигарет разных марок и другие предметы противоправной деятельности. Ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет более 2 млн. грн.
"Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст.204 и ч.1 ст.209 УК Украины", – говорится в сообщении.
