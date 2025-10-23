16:09  23 октября
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 14:15

На Закарпатье пограничники разоблачили контрабанду алкоголя и сигарет более чем на 2 млн грн

23 октября 2025, 14:15
фото: ГПСУ
В Закарпатской области правоохранители прекратили незаконную деятельность дельцов, занимавшихся продажей контрафактных товаров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Установлено, что группа лиц, действовавшая на территории Закарпатской области, наладила "бизнес" по производству и последующей реализации табачных изделий и алкоголя.

Во время проведения следственных действий стражи порядка изъяли около 7 тонн спиртосодержащей жидкости, 45 ящиков сигарет разных марок и другие предметы противоправной деятельности. Ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет более 2 млн. грн.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст.204 и ч.1 ст.209 УК Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в августе текущего года в Закарпатье разоблачили схему контрабанды драгоценных металлов под видом строительных смесей, стоимость которых превышает 11,3 млн грн.

Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
