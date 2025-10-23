На Закарпатье пограничники разоблачили контрабанду алкоголя и сигарет более чем на 2 млн грн

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Установлено, что группа лиц, действовавшая на территории Закарпатской области, наладила "бизнес" по производству и последующей реализации табачных изделий и алкоголя.

Во время проведения следственных действий стражи порядка изъяли около 7 тонн спиртосодержащей жидкости, 45 ящиков сигарет разных марок и другие предметы противоправной деятельности. Ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет более 2 млн. грн.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст.204 и ч.1 ст.209 УК Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в августе текущего года в Закарпатье разоблачили схему контрабанды драгоценных металлов под видом строительных смесей, стоимость которых превышает 11,3 млн грн.