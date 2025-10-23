09:26  23 жовтня
У Києві ворожий "шахед" застряг у балконі багатоповерхівки
08:24  23 жовтня
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
00:30  23 жовтня
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
23 жовтня 2025, 14:15

На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду алкоголю і цигарок на понад 2 млн грн

23 жовтня 2025, 14:15
фото: ДПСУ
У Закарпатській області правоохоронці припинили незаконну діяльність ділків, які займались продажем контрафактних товарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Встановлено, що група осіб, яка діяла на території Закарпатської області налагодила "бізнес" з виробництва та подальшої реалізації тютюнових виробів та алкоголю.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили близько 7 тонн спиртовмісної рідини, 45 ящиків цигарок різних марок та інші предмети протиправної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених товарів складає понад 2 млн грн.

"Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється коло осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1, 2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні поточного року на Закарпатті викрили схему контрабанди дорогоцінних металів під виглядом будівельних сумішей, вартість яких перевищує 11,3 млн грн.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
