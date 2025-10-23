На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду алкоголю і цигарок на понад 2 млн грн

фото: ДПСУ

У Закарпатській області правоохоронці припинили незаконну діяльність ділків, які займались продажем контрафактних товарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Встановлено, що група осіб, яка діяла на території Закарпатської області налагодила "бізнес" з виробництва та подальшої реалізації тютюнових виробів та алкоголю.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили близько 7 тонн спиртовмісної рідини, 45 ящиків цигарок різних марок та інші предмети протиправної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених товарів складає понад 2 млн грн.

"Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється коло осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1, 2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні поточного року на Закарпатті викрили схему контрабанди дорогоцінних металів під виглядом будівельних сумішей, вартість яких перевищує 11,3 млн грн.