Фото: Национальная полиция

Правоохранители разоблачили преступную схему незаконного экспорта драгоценных металлов из Украины. Три жителя Львовской и Закарпатской областей организовали прием, переработку и контрабанду отработанных автомобильных деталей, которые содержали платину, палладий, родий, иридий, рутений и серебро

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Чтобы скрыть противоправную деятельность и избежать таможенного контроля, они декларировали металлосодержащие отходы как сухие строительные смеси – клей, гидроизоляционные материалы, утеплительные составы и т.п.

Во время проверки на таможне Закарпатья был остановлен грузовик со 100 мешками порошкообразного темно-серого вещества с металлическим блеском общим весом более 2,2 тонн.

Экспертиза подтвердила, что это отработанные автомобильные детали с драгоценными металлами, стоимость которых превышает 11,3 млн грн.

По местам жительства подозреваемых проведены обыски.

Трем организаторам сообщено о подозрении в покушении на контрабанду в значительном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области таможенники задержали фуру с поддельными AirPods и аксессуарами от Gucci и Dior. Товар стоимостью более 16 тысяч долларов следовал из Словакии в адрес харьковской фирмы.

Ранее закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн. Мужчина планировал "подработать" на сигаретах, стоимость которых оценили более чем в 153 тысяч гривен.