На Закарпатті правоохоронці викрили зловмисників, які переправляли осіб через кордон

фото: ДПСУ

Організатором злочинної схеми виявився діючий військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби та перебував у розшуку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Окрім нього до злочинної угрупування входило ще двоє місцевих жителів. Зловмисники планували незаконно переправити двох військовозобов’язаних осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску в гірсько-лісистій місцевості.

За свою "схему" вони планували отримати 15 000 доларів США.

Зловмисників затримали. За їхнім місцем проживання було проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено 12 000 доларів США, понад 150 000 гривень, 2 автомобілі, мобільні телефони, записи оборудок та інші докази злочинної діяльності.

За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

