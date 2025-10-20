15:59  20 октября
20 октября 2025, 17:59

Два села на Закарпатье попали в рейтинг ООН

20 октября 2025, 17:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Украинские села попали в рейтинг лучших туристических сел от ООН. Они расположены в Закарпатской области

Как передает RegioNews, об этом сообщает Всемирная туристическая организация (UNWTO).

В этом году в рейтинг попали 52 села из разных регионов мира – Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока. В частности, в рейтинг вошли два украинских села – Колочава и Синевирская Поляна на Закарпатье.

Оба села расположены в Хустском районе.

Напомним, на известной долине Закарпатья разрешили строить ветряные мельницы. Речь идет о горной долине Руна. В то же время, экоактивисты призывают прокуратуру вмешаться в это дело для защиты интересов государства.

