Два села на Закарпатье попали в рейтинг ООН
Украинские села попали в рейтинг лучших туристических сел от ООН. Они расположены в Закарпатской области
Как передает RegioNews, об этом сообщает Всемирная туристическая организация (UNWTO).
В этом году в рейтинг попали 52 села из разных регионов мира – Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока. В частности, в рейтинг вошли два украинских села – Колочава и Синевирская Поляна на Закарпатье.
Оба села расположены в Хустском районе.
Напомним, на известной долине Закарпатья разрешили строить ветряные мельницы. Речь идет о горной долине Руна. В то же время, экоактивисты призывают прокуратуру вмешаться в это дело для защиты интересов государства.
