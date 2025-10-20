Два села на Закарпатті потрапили до рейтингу ООН

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українські села потрапили до рейтингу найкращих туристичних сіл від ООН. Вони розташовані у Закарпатській області

Як передає RegioNews, про це повідомляє Всесвітня туристична організація (UNWTO).

Цьогоріч до рейтингу потрапили 52 села з різних регіонів світу – Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Зокрема до рейтингу увійшли два українських села – Колочава та Синевирська Поляна, що на Закарпатті.

Обидва села розташовані у Хустському районі.

Нагадаємо, на відомій полонині Закарпаття дозволили будувати вітряки. Йдеться про полонину Руна. Водночас екоактивісти закликають прокуратуру втрутитися в цю справу для захисту інтересів держави.