15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
14:59  20 жовтня
Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
12:11  20 жовтня
Російський КАБ уперше долетів до Полтавщини
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2025, 17:59

Два села на Закарпатті потрапили до рейтингу ООН

20 жовтня 2025, 17:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українські села потрапили до рейтингу найкращих туристичних сіл від ООН. Вони розташовані у Закарпатській області

Як передає RegioNews, про це повідомляє Всесвітня туристична організація (UNWTO).

Цьогоріч до рейтингу потрапили 52 села з різних регіонів світу – Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Зокрема до рейтингу увійшли два українських села – Колочава та Синевирська Поляна, що на Закарпатті.

Обидва села розташовані у Хустському районі.

Нагадаємо, на відомій полонині Закарпаття дозволили будувати вітряки. Йдеться про полонину Руна. Водночас екоактивісти закликають прокуратуру втрутитися в цю справу для захисту інтересів держави.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття ООН рейтинг туризм суспільство
На Закарпатті затримали чоловіка, який за 12,5 тис. доларів намагався організувати схему незаконного перетину кордону
20 жовтня 2025, 17:38
На Закарпатті затримали чоловіка, який допомагав військовозобов’язаним за 500 доларів ухилятися від мобілізації
18 жовтня 2025, 19:19
На Закарпатті жінка підпалила будинок пенсіонера через сварку
17 жовтня 2025, 19:15
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Кривому Розі під час сімейної сварки жінка смертельно побила чоловіка
20 жовтня 2025, 19:13
Російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, постраждали 16 людей
20 жовтня 2025, 19:12
Іспанія передасть Україні 70 генераторів в рамках енергетичної допомоги
20 жовтня 2025, 19:07
У Києві частково заборонили рух Подільським мостом
20 жовтня 2025, 18:59
На Львівщині затримали водія, який спричинив смертельну ДТП та втік
20 жовтня 2025, 18:46
У Києві встановили причину смерті підприємця, тіло якого знайшли в машині 11 жовтня
20 жовтня 2025, 18:42
Українців попередили про ускладнення руху на кордоні з Польщею
20 жовтня 2025, 18:33
На Тернопільщині затримали чоловіка, який за $12 тисяч обіцяв "вирішити" залишення військової частини
20 жовтня 2025, 18:24
ДБР затримало військовослужбовця, який насмерть збив підлітка у Кривому Розі
20 жовтня 2025, 18:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »