Два села на Закарпатті потрапили до рейтингу ООН
Українські села потрапили до рейтингу найкращих туристичних сіл від ООН. Вони розташовані у Закарпатській області
Як передає RegioNews, про це повідомляє Всесвітня туристична організація (UNWTO).
Цьогоріч до рейтингу потрапили 52 села з різних регіонів світу – Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Зокрема до рейтингу увійшли два українських села – Колочава та Синевирська Поляна, що на Закарпатті.
Обидва села розташовані у Хустському районі.
Нагадаємо, на відомій полонині Закарпаття дозволили будувати вітряки. Йдеться про полонину Руна. Водночас екоактивісти закликають прокуратуру втрутитися в цю справу для захисту інтересів держави.
