На Закарпатті затримали чоловіка, який за 12,5 тис. доларів намагався організувати схему незаконного перетину кордону

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці Закарпаття викрили жителя села Білки, який намагався організувати незаконний перетин кордону для 27-річного киянина.

Зловмисника затримали у населеному пункті Дунковиця Берегівського району – саме після того, як чоловік отримав грошову винагороду у розмірі 12 500 доларів США.

"Автомобіль марки BMW, на якому водій планував реалізувати свій протиправний задум, правоохоронці вилучили. Дії правопорушника кваліфіковані за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон)", – йдеться у повідомленні.

Організатору схеми обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 363 360 грн.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків. За свої послуги він брав 4000 доларів США з особи.