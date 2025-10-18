На Закарпатті затримали чоловіка, який допомагав військовозобов’язаним за 500 доларів ухилятися від мобілізації
Прикордонники викрили схему незаконного зняття військовозобов’язаних з розшуку в реєстрі «Оберіг», яку організував 44-річний житель Закарпаття
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Коштувала послуга зі зняття військовозобов’язаного з реєстру "Оберіг" 500 доларів США.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 ККУ "Зловживання впливом".
Рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали прикордонника, який переправляв до Румунії сигарети і чоловіків. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
