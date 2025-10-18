12:22  18 жовтня
РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч споживачів
10:55  18 жовтня
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік
09:55  18 жовтня
Уночі росіяни атакувала Полтавщину дронами, пошкоджено підприємство
18 жовтня 2025, 19:19

На Закарпатті затримали чоловіка, який допомагав військовозобов’язаним за 500 доларів ухилятися від мобілізації

18 жовтня 2025, 19:19
фото: ДПСУ
Прикордонники викрили схему незаконного зняття військовозобов’язаних з розшуку в реєстрі «Оберіг», яку організував 44-річний житель Закарпаття

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Коштувала послуга зі зняття військовозобов’язаного з реєстру "Оберіг" 500 доларів США.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 ККУ "Зловживання впливом".

Рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали прикордонника, який переправляв до Румунії сигарети і чоловіків. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
