На Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків

фото: ДБР

Правоохоронці викрили на Закарпатті інспектора Держприкордонслужби, який допомагав переправляти за кордон чоловіків призовного віку та тютюнові вироби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що інспектор через знайомого передавав службову інформацію про маршрути руху прикордонних нарядів та "вікна" для нелегального перетину кордону поза межами пунктів пропуску. За це він отримував по 4000 доларів США з особи.

крім того, прикордонник неодноразово "продавав" службову інформацію, яка допомагала чоловікам незаконно перетинати кордон.

"Також разом фігурант допомагав переправляти через кордон і цигарки, беручи по 100 доларів США за кожен ящик. Зафіксовано переправлення 10 ящиків тютюнових виробів, за які інспектор отримав 1000 доларів США "винагороди”", – йдеться у повідомленні.

За скоєне інспектору загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який за 7000 доларів планував переправити за кордон чотирьох осіб. Винагорода за операцію становила 28 тисяч доларів.