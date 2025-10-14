11:38  14 октября
В Киевской области под колесами Mitsubishi погиб пешеход
11:15  14 октября
Во Львове разоблачили агентов РФ, которые совершали поджоги по заказу россиян
07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
14 октября 2025, 19:16

В Самаровском районе Днепропетровской области 32-летний мужчина ограбил храм на 6 тыс. грн

14 октября 2025, 19:16
Фото: пресс-служба полиции
Полиция задержала мужчину, ограбившего Свято-Покровский храм в Самаровском районе Днепропетровской области

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 13 октября около 18:30 в селе Орловщина. По предварительной информации, 32-летний мужчина открыто забрал деньги из ящика для пожертвований и покинул помещение храма. Сумма ущерба составляет почти 6 тысяч гривен.

Деньги и вещественные доказательства изъяты

О происшествии сразу сообщила работница иконной лавки настоятелю храма. Священник отправился на поиски злоумышленника и уже в центре поселка, в одном из магазинов, заметил мужчину, который подходил под описание. Он сразу вызвал полицию.

Прибывшим на место правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый житель другого города. Во время первоочередных следственных действий полицейские изъяли деньги и другие вещественные доказательства, полученные преступным путем.

Продолжается следствие по избранию меры пресечения

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, в Закарпатье произошло ограбление, в результате которого потерпевшая потеряла более 5 тысяч евро. Двое молодых мужчин уже предстанут перед судом за нападение на 29-летнюю женщину из Донецкой области, которая временно проживает в поселке Кольчино.

