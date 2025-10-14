Фото: ДСНС Закапаття

Після тривалого шляху до Мукачева прибули 14 евакуйованих із Дніпропетровської області, серед яких дев’ятеро дітей та два собаки

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Мукачівської міської ради, передає RegioNews.

До Мукачева прибув черговий евакуаційний потяг із Дніпропетровської області. На Закарпаття приїхали 14 людей, серед яких п’ять дорослих та дев’ятеро дітей. Серед пасажирів також були чотирилапі друзі – собаки Вест та Арчі.

На залізничному вокзалі міста рятувальники, волонтери, психологи ДСНС, представники Червоного Хреста та медики екстреної допомоги зустріли родини після тривалого шляху. Вони надали першу допомогу, підтримку та психологічний супровід, щоб полегшити адаптацію після евакуації.

Евакуйованих зустріли рятувальники та волонтери

Всього прибули чотири родини, які залишили рідні домівки в пошуках безпеки. Волонтери допомагали організувати переселення та надавали необхідні речі для дітей та дорослих.

Незабаром усі евакуйовані оселяться у спеціально підготовлених приміщеннях. Там на них чекатиме не лише дах над головою, а й підтримка та турбота, необхідна для відновлення нормального ритму життя після переїзду.

