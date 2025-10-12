16:46  11 октября
12 октября 2025, 14:55

На границе со Словакией 43-летняя женщина пыталась перевезти около 1800 пачек сигарет

12 октября 2025, 14:55
Фото: Государственная таможенная служба Украины
На границе со Словакией таможенники обнаружили почти 1,8 тысяч пачек сигарет, спрятанных в полу автомобиля, которым пользовалась женщина из Ужгорода

Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает RegioNews.

На украинско-словацкой границе таможенники обнаружили автомобиль почти с 1,8 тысячами пачек сигарет, скрытых в конструктивных полостях. Владелицей авто оказалась 43-летняя жительница Ужгорода, которая направлялась в частную поездку в Словакию на автомобиле Nissan Leaf. Во время прохождения таможенного контроля она выбрала полосу "зеленый коридор", которая предусматривает упрощенное оформление для тех, кто декларирует отсутствие товаров, объектов налогообложения и ограничений.

Автомобиль изъяли на КПП "Ужгород"

В ходе углубленного осмотра транспортного средства с привлечением кинологической службы таможенники обнаружили специально оборудованный тайник в полу авто. После демонтажа передних сидений и обшивки полов из полостей достали 1764 пачки сигарет разных брендов, не имевших акцизных марок Украины.

В полу авто нашли 1764 пачки сигарет

По факту нарушения таможенного законодательства в отношении женщины составлен протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции предусматривают штраф и конфискацию товара вместе с транспортным средством.

Кроме того, по данному случаю таможенники направили сообщение в территориальное управление Бюро экономической безопасности Закарпатской области. Предварительно установлены признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 204 Уголовного кодекса Украины, что касается незаконного перемещения акцизных товаров.

Ранее сообщалось, на таможенном посту "Ягодин" служебная собака помогла разоблачить мужчину, спрятавшего под одеждой 200 пачек сигарет. Водитель из Волыни не в первый раз пытался скрыть товар от таможенного контроля.

