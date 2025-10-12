Фото: Государственная таможенная служба Украины

На границе со Словакией таможенники обнаружили почти 1,8 тысяч пачек сигарет, спрятанных в полу автомобиля, которым пользовалась женщина из Ужгорода

Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает RegioNews.

На украинско-словацкой границе таможенники обнаружили автомобиль почти с 1,8 тысячами пачек сигарет, скрытых в конструктивных полостях. Владелицей авто оказалась 43-летняя жительница Ужгорода, которая направлялась в частную поездку в Словакию на автомобиле Nissan Leaf. Во время прохождения таможенного контроля она выбрала полосу "зеленый коридор", которая предусматривает упрощенное оформление для тех, кто декларирует отсутствие товаров, объектов налогообложения и ограничений.

Автомобиль изъяли на КПП "Ужгород"

В ходе углубленного осмотра транспортного средства с привлечением кинологической службы таможенники обнаружили специально оборудованный тайник в полу авто. После демонтажа передних сидений и обшивки полов из полостей достали 1764 пачки сигарет разных брендов, не имевших акцизных марок Украины.

В полу авто нашли 1764 пачки сигарет

По факту нарушения таможенного законодательства в отношении женщины составлен протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции предусматривают штраф и конфискацию товара вместе с транспортным средством.

Кроме того, по данному случаю таможенники направили сообщение в территориальное управление Бюро экономической безопасности Закарпатской области. Предварительно установлены признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 204 Уголовного кодекса Украины, что касается незаконного перемещения акцизных товаров.

