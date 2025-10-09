13:50  09 октября
"Утеплился" сигаретами: волынянин пытался вывезти в Польшу 200 пачек под одеждой

09 октября 2025, 13:07
Фото: Гостаможслужба
На таможенном посту "Ягодин" с помощью служебной собаки у водителя грузовика обнаружили 200 пачек сигарет, спрятанных под одеждой

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает RegioNews.

Мужчина выезжал из Украины как водитель пустого грузовика. Сигареты марки Lifa без марок акцизного сбора Украины, которые, по его словам, он "купил на базаре", волынянин прикрепил к телу клейкой лентой. После срабатывания кинологической группы мужчина добровольно выдал контрабандные сигареты таможенникам.

По данным контролирующих органов, у водителя уже были судимости за нарушение таможенных правил – в этом году его дважды признавали виновным в попытках скрыть товар от таможенного контроля.

На этот раз в отношении нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 150% до 200% от стоимости предметов нарушения с их конфискацией.

Сигареты изъяли, их стоимость будет установлена дополнительно.

Напомним, ранее на Буковине в автомобиле с дипломатическими номерами обнаружили контрабандные сигареты на миллион гривен. Таможенники изъяли около 6,7 тысяч пачек сигарет.

