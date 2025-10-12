Фото: Державна митна служба України

На кордоні з Словаччиною митники виявили майже 1,8 тисячі пачок сигарет, захованих у підлозі автомобіля, яким користувалася жінка з Ужгорода

Про це повідомляє Державна митна служба, передає RegioNews.

На українсько-словацькому кордоні митники виявили автомобіль із майже 1,8 тисячами пачок сигарет, прихованих у конструктивних порожнинах. Власницею авто виявилася 43-річна мешканка Ужгорода, яка прямувала у приватну поїздку до Словаччини на автомобілі "Nissan Leaf". Під час проходження митного контролю вона обрала смугу "зелений коридор", що передбачає спрощене оформлення для тих, хто декларує відсутність товарів, об’єктів оподаткування та обмежень.

Автомобіль вилучили на КПП "Ужгород"

Під час поглибленого огляду транспортного засобу із залученням кінологічної служби митники виявили спеціально обладнаний тайник у підлозі авто. Після демонтажу передніх сидінь та обшивки підлоги з порожнин дістали 1764 пачки сигарет різних брендів, які не мали акцизних марок України.

У підлозі авто знайшли 1764 пачки сигарет

За фактом порушення митного законодавства відносно жінки складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкції передбачають штраф і конфіскацію товару разом із транспортним засобом.

Крім того, за даним випадком митники направили повідомлення до територіального управління Бюро економічної безпеки Закарпатської області. Попередньо встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного переміщення акцизних товарів.

Раніше повідомлялося, на митному посту "Ягодин" службова собака допомогла викрити чоловіка, який сховав під одягом 200 пачок сигарет. Водій із Волині не вперше намагався приховати товар від митного контролю.