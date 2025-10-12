16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2025, 14:55

На кордоні зі Словаччиною 43-річна жінка намагалася перевезти майже 1800 пачок сигарет

12 жовтня 2025, 14:55
Читайте также на русском языке
Фото: Державна митна служба України
Читайте также
на русском языке

На кордоні з Словаччиною митники виявили майже 1,8 тисячі пачок сигарет, захованих у підлозі автомобіля, яким користувалася жінка з Ужгорода

Про це повідомляє Державна митна служба, передає RegioNews.

На українсько-словацькому кордоні митники виявили автомобіль із майже 1,8 тисячами пачок сигарет, прихованих у конструктивних порожнинах. Власницею авто виявилася 43-річна мешканка Ужгорода, яка прямувала у приватну поїздку до Словаччини на автомобілі "Nissan Leaf". Під час проходження митного контролю вона обрала смугу "зелений коридор", що передбачає спрощене оформлення для тих, хто декларує відсутність товарів, об’єктів оподаткування та обмежень.

Автомобіль вилучили на КПП "Ужгород"

Під час поглибленого огляду транспортного засобу із залученням кінологічної служби митники виявили спеціально обладнаний тайник у підлозі авто. Після демонтажу передніх сидінь та обшивки підлоги з порожнин дістали 1764 пачки сигарет різних брендів, які не мали акцизних марок України.

У підлозі авто знайшли 1764 пачки сигарет

За фактом порушення митного законодавства відносно жінки складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкції передбачають штраф і конфіскацію товару разом із транспортним засобом.

Крім того, за даним випадком митники направили повідомлення до територіального управління Бюро економічної безпеки Закарпатської області. Попередньо встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного переміщення акцизних товарів.

Раніше повідомлялося, на митному посту "Ягодин" службова собака допомогла викрити чоловіка, який сховав під одягом 200 пачок сигарет. Водій із Волині не вперше намагався приховати товар від митного контролю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
митниця кордон Ужгород контроль контрабанда Закарпаття порушення сигарети автомобіль
В’їзд і виїзд із ЄС: що зміниться з 12 жовтня 2025 року
12 жовтня 2025, 11:40
На Вінниччині прикордонники оформили перший рейс потяга "Київ – Бухарест"
10 жовтня 2025, 20:59
На Закарпатті затримали чоловіка, який за $7 тис. планував переправити за кордон чотирьох осіб
10 жовтня 2025, 19:50
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Київщині в багажнику Jeep Cherokee прикордонники виявили 39-річного чоловіка
12 жовтня 2025, 15:25
У Києві невідомий відкрив стрілянину в барі – постраждала молода дівчина
12 жовтня 2025, 14:27
На Київщині під час обстрілу підстанції поранено двох працівників ДТЕК
12 жовтня 2025, 14:03
На Дніпропетровщині затримали рибалок за незаконний вилов риби майже на 80 тис. грн
12 жовтня 2025, 13:45
У Казахстані з 17 жовтня запроваджують хімічну кастрацію педофілів
12 жовтня 2025, 13:16
У Києві поліція затримала чоловіка, який вимагав від музиканта виконати російські пісні
12 жовтня 2025, 13:01
У Києві стався напад на синагогу – молодики застосували сльозогінний газ і показували нацистські символи
12 жовтня 2025, 12:29
ДТП на Івано-Франківщині: зіткнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі
12 жовтня 2025, 12:00
В’їзд і виїзд із ЄС: що зміниться з 12 жовтня 2025 року
12 жовтня 2025, 11:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »