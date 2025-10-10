Фото: Facebook/ Омбудсман України

передає RegioNews.

Мати з Закарпаття постане перед судом через неналежний догляд за однорічною дівчинкою, що призвів до її смерті. Дитина померла від двобічної бронхопневмонії, оскільки їй не надали своєчасну медичну допомогу.

Матір постане перед судом за недбалість

Факт неналежного догляду та зневаги до здоров’я дитини був встановлений під час перевірки Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області. Під час моніторингового візиту до інституційного закладу, у ході конфіденційного спілкування, виявили, що вітчим дітей примушував її до жебракування та застосовував домашнє насильство.

Після перевірки за місцем проживання сім’ї омбудсмен зафіксував смерть дитини, яка настала через відсутність медичної допомоги та неналежні умови догляду. Представництво Уповноваженого направило відповідні листи реагування до Закарпатської обласної прокуратури. У результаті було розпочато кримінальні провадження, щоб забезпечити повне та неупереджене розслідування.

За матеріалами поліції Ужгородщини до суду скеровано обвинувальний акт щодо матері. Її дії кваліфіковано за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що передбачає до 5 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Ужгородська окружна прокуратура. Досудове розслідування щодо вітчима дитини триває. Представництво Уповноваженого продовжує моніторинг дотримання прав дітей у громадах та ефективності роботи служб у справах дітей, соціальних служб і правоохоронних органів.

