Дети погибли, мать в больнице: детали трагедии в Кривом Роге

Фото: Відомо

В Кривом Роге возбуждено уголовное производство по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара в квартире, произошедшего в Металлургическом районе города

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на местные паблики, передает RegioNews.

По предварительным данным, соседи заметили дым из квартиры и вызвали спасателей. Пожарные вынесли из дома троих детей.

Две девочки – в возрасте 2 и 5 лет – врачи пытались реанимировать, однако спасти их не удалось. Еще один ребенок вместе с 39-летней матерью был доставлен в больницу.

Следствие квалифицировало событие по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – о злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми и нарушении правил пожарной безопасности.



По словам жильцов дома, семья, в которой произошла трагедия, была многодетной и находилась в сложных жизненных условиях. Люди утверждают, что неоднократно обращались в социальные службы с сообщениями о ненадлежащих условиях проживания детей. Однако, по их словам, ответной реакции со стороны органов соцзащиты не последовало.

В рамках следствия правоохранители проверяют также возможное бездействие должностных лиц, которые должны контролировать ситуацию в неблагополучной семье.

Напомним, в Кривом Роге 2 сентября днем произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Игоря Новицкого, Металлургический район. Возгорание возникло на первом этаже в квартире площадью около 35 кв. Двое детей погибли.

Ранее сообщалось, что до прибытия спасателей медики госпитализировали мать, 1986 года рождения, и троих детей.