Фото: ГСЧС

Ребенок потерялся во время сбора грибов вместе с родителями 9 октября в лесу возле села Диброва в Фастовском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение в Службу спасения поступило в 16:43. В результате масштабной поисково-спасательной операции двухлетнего мальчика обнаружили живым. Предварительно, в состоянии переохлаждения и дезориентации.

Из-за сложных погодных условий и недоступности участка для "скорой" спасатели ГСЧС оперативным авто доставили ребенка в больницу для обследования.

К поискам привлекались подразделения ГСЧС, Нацполиция, кинологическое подразделение со служебными собаками, а также местные жители и волонтеры.

