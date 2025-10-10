10:43  10 октября
10 октября 2025, 11:47

В Киевской области нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося в лесу

10 октября 2025, 11:47
Фото: ГСЧС
Ребенок потерялся во время сбора грибов вместе с родителями 9 октября в лесу возле села Диброва в Фастовском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение в Службу спасения поступило в 16:43. В результате масштабной поисково-спасательной операции двухлетнего мальчика обнаружили живым. Предварительно, в состоянии переохлаждения и дезориентации.

Из-за сложных погодных условий и недоступности участка для "скорой" спасатели ГСЧС оперативным авто доставили ребенка в больницу для обследования.

К поискам привлекались подразделения ГСЧС, Нацполиция, кинологическое подразделение со служебными собаками, а также местные жители и волонтеры.

Напомним, в Полтавской области 9 октября завершили поиски третьего члена семьи, погибшей возле села Старые Санжары. Ранее в водоеме обнаружили автомобиль "ВАЗ", в котором находились женщина и ребенок без признаков жизни.

