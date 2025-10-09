15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 19:55

На Закарпатті засудили диверсанта, який підпалював залізниці на замовлення росіян

09 жовтня 2025, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

22-річного жителя Закарпаття визнали винним у вчиненні диверсій. Відомо, що він був завербований росіянами

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

22-річний житель Закарпаття за грошову винагороду на замовлення російських спецслужб підпалив релейну та батарейну шафи залізничного сполучення, а також відділення однієї з логістичних компаній. Його затримали, коли він готував ще один підпал: відомо, що на цей раз ціллю могла стати будівля одного з державних органів.

Тепер йому винесли вирок: вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
диверсант суд Закарпаття
У Києві судитимуть трьох зловмисників, які готувалися вбити заступника міністра
07 жовтня 2025, 13:33
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
"Золоті ворота": у Конча-Заспі продають будинок Гладковського за $4 мільйони
09 жовтня 2025, 20:30
На Київщині Volkswagen збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході
09 жовтня 2025, 19:56
Смертельна ДТП на Вінниччині: загинули три людини, водієві повідомлено про підозру
09 жовтня 2025, 19:32
"Мертві душі" з бронюванням від мобілізації: у Харкові викрили нову схему
09 жовтня 2025, 19:17
Українку затримали на кордоні з майже $1 млн під капотом авто
09 жовтня 2025, 19:03
Обстріли Дніпропетровщини: постраждав 68-річний житель, зруйновані кілька будинків
09 жовтня 2025, 18:48
У Дніпрі пролунав вибух: повідомляли про керовану авіабомбу
09 жовтня 2025, 18:25
На Полтавщині судитимуть двох ексдиректорів КП за незаконний видобуток води на 450 млн грн
09 жовтня 2025, 18:16
У Києві обвалилася багатоповерхівка, пошкоджена обстрілом кілька місяців тому
09 жовтня 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »