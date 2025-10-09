Фото: Нацполіція

22-річного жителя Закарпаття визнали винним у вчиненні диверсій. Відомо, що він був завербований росіянами

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

22-річний житель Закарпаття за грошову винагороду на замовлення російських спецслужб підпалив релейну та батарейну шафи залізничного сполучення, а також відділення однієї з логістичних компаній. Його затримали, коли він готував ще один підпал: відомо, що на цей раз ціллю могла стати будівля одного з державних органів.

Тепер йому винесли вирок: вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.