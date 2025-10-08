Фото: ГБР

Завершено досудебное расследование в отношении правоохранителя из Закарпатья, который организовал закупку сетевого оборудования по завышенным ценам почти на 1 млн гривен. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

Следствием установлено, что в 2022 году между правоохранительным органом и коммерческой структурой был заключен договор на закупку оборудования для реконструкции информационно-коммуникационных систем оперативно-координационных центров.

Чиновник, ответственный за закупку, не провел надлежащего анализа рынка и не проверил достоверность ценовых предложений. По результатам экспертизы, оборудование было закуплено на 952 тысячи гривен дороже среднерыночной стоимости.

Фигуранта разоблачили в августе этого года. Его обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили директора компании, присвоившего 6 млн грн, выделенные на восстановление дома после обстрелов. Фигуранту объявили подозрение.