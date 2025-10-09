На Закарпатті затримали 29-річного чоловіка, який заплатив 11 000 доларів, щоб переплисти Тису і ледь не загинув
Поблизу кордону з Румунією було затримано 29-річного жителя Запоріжжя, який намагався переплисти Тису
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Порушника, який ледь не загинув від переохолодження, прикордонники доставили до підрозділу, забезпечили його сухим одягом та теплим напоєм. Згодом чоловік зізнався, що скористався послугами переправника із Закарпаття, який доставив його у прикордоння і дав маршрут.
За ці "послуги" чоловік заплатив закарпатцю 11 000 доларів США.
Згодом правоохоронці затримали і організатора протиправної діяльності.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали 19-річну дівчину, яка переправляла військовозобов'язаних через Тису. Дівчина обіцяла за 5 000 євро безперешкодний перетин кордону в обхід офіційних пунктів пропуску.
Конфлікт батька і сина на Закарпатті завершився смертюВсі новини »
09 жовтня 2025, 07:40Закупівля "із націнкою": на Закарпатті судитимуть правоохоронця за переплату майже мільйона гривень за обладнання
08 жовтня 2025, 10:13На Закарпатті двоє молодиків викрали у жінки понад 5100€
07 жовтня 2025, 20:32
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Дніпрі пролунав вибух: повідомляли про керовану авіабомбу
09 жовтня 2025, 18:25На Полтавщині судитимуть двох ексдиректорів КП за незаконний видобуток води на 450 млн грн
09 жовтня 2025, 18:16У Києві обвалилася багатоповерхівка, пошкоджена обстрілом кілька місяців тому
09 жовтня 2025, 17:59У Дніпрі закохана пара диверсантів планувала підірвати військового
09 жовтня 2025, 17:3510 тисяч доларів за службу в тилу: на Закарпатті судили чиновника військової частини
09 жовтня 2025, 16:45Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці
09 жовтня 2025, 16:39На Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон
09 жовтня 2025, 16:22На Одещині мати-одиначку відправили за ґрати за схему для ухилянтів
09 жовтня 2025, 16:05Громади Харківщини посилюють співпрацю з міжнародними партнерами
09 жовтня 2025, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »