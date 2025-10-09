На Закарпатті затримали 29-річного чоловіка, який заплатив 11 000 доларів, щоб переплисти Тису і ледь не загинув

фото: ДПСУ

Поблизу кордону з Румунією було затримано 29-річного жителя Запоріжжя, який намагався переплисти Тису

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Порушника, який ледь не загинув від переохолодження, прикордонники доставили до підрозділу, забезпечили його сухим одягом та теплим напоєм. Згодом чоловік зізнався, що скористався послугами переправника із Закарпаття, який доставив його у прикордоння і дав маршрут.

За ці "послуги" чоловік заплатив закарпатцю 11 000 доларів США.

Згодом правоохоронці затримали і організатора протиправної діяльності.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали 19-річну дівчину, яка переправляла військовозобов'язаних через Тису. Дівчина обіцяла за 5 000 євро безперешкодний перетин кордону в обхід офіційних пунктів пропуску.