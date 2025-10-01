Фото: поліція

Ввечері 30 вересня в Мукачеві на одній із вулиць хлопець стріляв із револьвера. Довкола нього зібралися інші діти

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронців викликав очевидець. На місце події прибув наряд поліції, який застав підлітка зі зброєю в руках. Як з’ясувалося, це був спортивно-тренувальний револьвер Stalker.

Правоохоронці вилучили зброю. За словами 11-річного хлопця, він її знайшов і вирішив показати друзям.

На батьків склали адмінпротокол за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини (ст. 184 КУпАП).

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. З хлопцем та його родиною продовжать працювати співробітники ювенальної поліції.

