В Тячевском районе в суд направлено обвинительное заключение в отношении 70-летнего жителя Закарпатья, который в августе пытался убить своего знакомого

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел во время совместного распития алкоголя, когда между мужчинами возник бытовой конфликт.

По данным следствия, подозреваемый схватил кухонный нож и несколько раз ударил потерпевшего в живот и шею. Чтобы спастись, мужчина выбежал из дома и упал неподалеку. Его нашла соседка, которая сразу вызвала медиков и правоохранителей.

Нападающего задержали в тот же день и безальтернативно взяли под стражу. Сейчас он содержится в Закарпатском учреждении исполнения наказаний №9. Его действия квалифицированы по статьям о покушении на умышленное убийство, за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

