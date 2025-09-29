16:20  29 сентября
На Прикарпатье отец-воспитатель пытал детей
15:30  29 сентября
На Закарпатье разоблачили пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
UA | RU
29 сентября 2025, 21:26

В Закарпатье 70-летний пенсионер напал на соседа с ножом во время распития алкоголя

29 сентября 2025, 21:26
Фото: иллюстративное
В Тячевском районе в суд направлено обвинительное заключение в отношении 70-летнего жителя Закарпатья, который в августе пытался убить своего знакомого

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел во время совместного распития алкоголя, когда между мужчинами возник бытовой конфликт.

По данным следствия, подозреваемый схватил кухонный нож и несколько раз ударил потерпевшего в живот и шею. Чтобы спастись, мужчина выбежал из дома и упал неподалеку. Его нашла соседка, которая сразу вызвала медиков и правоохранителей.

Он ранил соседа ножом во время конфликта

Нападающего задержали в тот же день и безальтернативно взяли под стражу. Сейчас он содержится в Закарпатском учреждении исполнения наказаний №9. Его действия квалифицированы по статьям о покушении на умышленное убийство, за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове молодой человек напал на пенсионера из-за долга в 3 тысячи гривен. Суд признал его виновным в разбое и приговорил к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Закарпатье покушение на убийство пенсионер ножевое ранение конфликт
