Фото: ілюстративне

На Тячівщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 70-річного мешканця Закарпаття, який у серпні намагався вбити свого знайомого

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався під час спільного розпиття алкоголю, коли між чоловіками виник побутовий конфлікт.

За даними слідства, підозрюваний схопив кухонний ніж і кілька разів вдарив потерпілого в живіт та шию. Щоб врятуватися, чоловік вибіг з будинку і впав неподалік. Його знайшла сусідка, яка відразу викликала медиків та правоохоронців.

Він поранив сусіда ножем під час конфлікту

Нападника затримали того ж дня і безальтернативно взяли під варту. Наразі він утримується у Закарпатській установі виконання покарань №9. Його дії кваліфіковані за статтями про замах на умисне вбивство, за що передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

