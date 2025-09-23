Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Закарпаття, передає RegioNews.

У Мукачівському районі Закарпаття поліцейські врятували життя 66-річній жінці, яка стала жертвою сексуального насильства. Інцидент стався сьогодні близько обіду в одному з сіл під час патрулювання. Правоохоронці почули крики з будинку та негайно прибули на місце події.

Поліцейські врятували життя 66-річної жінки

Вхідні двері помешкання були відчинені, і всередині вони виявили 53-річного чоловіка, який вчиняв насильницькі дії щодо жінки. Потерпіла перебувала у безпорадному стані та стікала кров’ю. Поліцейські затримали зловмисника на місці та одразу надали потерпілій першу медичну допомогу. На виклик прибула швидка, медики повідомили, що стан жінки був критичним через значну втрату крові.

За даними слідства, підозрюваним є 53-річний місцевий житель сусіднього села. Йому інкримінують злочин за статтею 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування. Слідчі дії тривають, правоохоронці збирають усі необхідні докази для встановлення обставин інциденту.

На даний момент триває розслідування, а підозрюваному загрожує кримінальна відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

