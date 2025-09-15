15:59  15 сентября
15 сентября 2025, 18:52

Застрелили косулю: на Закарпатье у границы со Словакией пограничники задержали двух браконьеров

15 сентября 2025, 18:52
иллюстративное фото: из открытых источников
Военнослужащие Чопского отряда обнаружили факт незаконной охоты вблизи государственной границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"При патрулировании пограничный наряд отдела "Соломоново" совместно с оперативными сотрудниками задержал двух мужчин, которые находились в пограничной полосе без соответствующего разрешения и осуществляли незаконную охоту. В ходе проведения проверочных мероприятий во внедорожнике мужчин, которые оказались местными жителями, нашли гладкоствольное охотничье ружье и тушу косули", – говорится в сообщении.

Правонарушителей задержали и доставили в пограничное подразделение.

Задержанных, их транспортное средство, оружие и тушу дикого животного передали полицейским.

Напомним, в Закарпатье будут судить мужчину, который раскопал уникальное сокровище кельтов и пытался его продать. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Закарпатье ГПСУ граница браконьеры фото
15 сентября 2025
