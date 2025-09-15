Застрелили косулю: на Закарпатье у границы со Словакией пограничники задержали двух браконьеров
Военнослужащие Чопского отряда обнаружили факт незаконной охоты вблизи государственной границы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"При патрулировании пограничный наряд отдела "Соломоново" совместно с оперативными сотрудниками задержал двух мужчин, которые находились в пограничной полосе без соответствующего разрешения и осуществляли незаконную охоту. В ходе проведения проверочных мероприятий во внедорожнике мужчин, которые оказались местными жителями, нашли гладкоствольное охотничье ружье и тушу косули", – говорится в сообщении.
Правонарушителей задержали и доставили в пограничное подразделение.
Задержанных, их транспортное средство, оружие и тушу дикого животного передали полицейским.
Напомним, в Закарпатье будут судить мужчину, который раскопал уникальное сокровище кельтов и пытался его продать. Ему грозит до двух лет лишения свободы.