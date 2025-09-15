Застрелили косулю: на Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали двох браконьєрів
Військовослужбовці Чопського загону виявили факт незаконного полювання поблизу державного кордону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"Під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Соломоново" спільно з оперативними співробітниками затримав двох чоловіків, які перебували у прикордонній смузі без відповідного дозволу та здійснювали незаконне полювання. У ході проведення перевірочних заходів у позашляховику чоловіків, які виявилися місцевими жителями, знайшли гладкоствольну мисливську рушницю і тушу козулі", – йдеться у повідомленні.
Правопорушників затримали і доставили у прикордонний підрозділ.
Затриманих, їх транспортний засіб, зброю та тушу дикої тварини передали поліцейським.
Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть чоловіка, який розкопав унікальний скарб кельтів і намагався його продати. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.