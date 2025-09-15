Застрелили косулю: на Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали двох браконьєрів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Соломоново" спільно з оперативними співробітниками затримав двох чоловіків, які перебували у прикордонній смузі без відповідного дозволу та здійснювали незаконне полювання. У ході проведення перевірочних заходів у позашляховику чоловіків, які виявилися місцевими жителями, знайшли гладкоствольну мисливську рушницю і тушу козулі", – йдеться у повідомленні.

Правопорушників затримали і доставили у прикордонний підрозділ.

Затриманих, їх транспортний засіб, зброю та тушу дикої тварини передали поліцейським.

